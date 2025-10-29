日産車体・湘南工場（資料写真）日産自動車の子会社である日産車体が、２０２６年度末で車両生産を打ち切る湘南工場（平塚市）について「売却しない」と社内外に説明していることが２９日、分かった。工場に併設する本社機能も維持し、修理向けのサービス部品の生産拠点に転用して存続させるという。日産からの商用バンの受託生産はＡＤを今月末、「ＮＶ２００バネット」を２６年度末に打ち切る。関係者によると、日産車以外の