握手するトランプ米大統領（左）と韓国の李在明大統領＝29日、韓国・慶州（聯合＝共同）【慶州共同】韓国の李在明大統領は29日に行ったトランプ米大統領との首脳会談で「韓国が原子力潜水艦の燃料供給を受けられるよう決断してほしい」と述べ、原潜の開発に理解を求めた。韓国が自ら原潜を建造して日本海などで防衛任務を担えば、米軍の負担軽減につながると主張。「防衛費の増額を確実に進める」とも語った。現行の米韓原子力