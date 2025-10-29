◆SMBC日本シリーズ2025第4戦阪神2―3ソフトバンク（29日、甲子園）ソフトバンクが接戦を制し、3連勝で3勝1敗とし5年ぶりの日本一に王手をかけた。山川穂高の3試合連続となる先制3号ソロなどで3得点を挙げ、5投手のリレーで逃げ切った。大津亮介が5回無失点で初勝利を挙げた。小久保裕紀監督は好投の大津亮介に代打を送り、5回で交代。レギュラーシーズンでは7回を担う藤井皓哉を前倒しで6回に起用し、クリーンアップに