◆SMBC日本シリーズ2025第4戦阪神2―3ソフトバンク（29日、甲子園）ソフトバンクが接戦を制し、3連勝で3勝1敗とし5年ぶりの日本一に王手をかけた。山川穂高の3試合連続となる先制3号ソロなどで3得点を挙げ、5投手のリレーで逃げ切った。大津亮介が5回無失点で初勝利を挙げた。小久保裕紀監督の勝負手も実った。2点リードの6回2死二塁。好投を続けていた大津亮介に代え、代打近藤を起用すると、右前適時打をマークした。