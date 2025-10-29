現在公開中のアニメ映画の主題歌になっている米津玄師さん（34）の楽曲『IRIS OUT』が、29日発表の最新『オリコン週間ストリーミングランキング』と『オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング』で1位を獲得。今年度初めて、同一楽曲で通算3度のデジタル2冠を獲得する快挙となりました。9月15日に配信が開始された『IRIS OUT』は、『オリコン週間ストリーミングランキング』で週間再生数2112.1万回を記録。6週連続で1位をキ