新日本プロレス２９日新潟・新発田大会の「スーパージュニアタッグリーグ（ＳＪＴＬ）」Ｂブロック公式戦で、前年度覇者のロビー・イーグルス（３５）、藤田晃生（２３）組がタイガーマスク、ＹＡＭＡＴＯ（４４＝ドラゴンゲート）組を下し開幕から無傷の４連勝を飾った。試合が動いたのは１０分過ぎだった。孤立したイーグルスがＹＡＭＡＴＯのｇｏｔｏＨｏｓｐｉｔａｌ?（延髄蹴り）からタイガーの雪崩式ダブルアーム