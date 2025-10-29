鹿児島市の住宅で29日夕方、火事があり、木造2階建ての2階が焼けました。 警察と消防によりますと、鹿児島市上福元町で29日午後5時すぎ、「2階建ての建物が燃えている」と通行人から119番通報がありました。 火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、この火事で無職・鹿籠六優子さん（88）の木造2階建て住宅の2階部分が焼けました。 鹿籠六さんは4人暮らしで、出火当時は鹿籠六さんとその妹と、鹿籠六さんの長男の3人が家に