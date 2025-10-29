ロシアのプーチン大統領は29日、核魚雷「ポセイドン」の稼働試験に成功したと明らかにしました。アメリカを念頭に、核の威嚇を強めています。ロシア大統領府によりますと、プーチン大統領は29日、原子力を動力とする核魚雷「ポセイドン」の稼働試験に成功したとした上で、「速度や潜れる深さで、世界に類がなく、迎撃手段は存在しない」とアピールしました。ロイター通信は「ポセイドン」について、放射能を帯びた津波を発生させ、