俳優の秋野暢子さん（68）が28日、絵画展『〜色彩の希望?〜 秋野暢子と希望の輪展／がんを乗り越えて、新たな色を見つける』（11月3日まで）の取材会に登場。闘病中の気づきを明かしました。■絵画展を開こうとしたきっかけ「恩返しできないかなって」イベントで今回の絵画展を開こうとしたきっかけについて聞かれた秋野さんは、「いろんな人たちに私の命を助けるために手を差し伸べていただいたことにとても感謝をしていまして。