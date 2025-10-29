元ブラジル代表のロビーニョ氏が服役中の刑務所から自身の状況について語った。スペイン『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。現在41歳のロビーニョ氏は過去にレアル・マドリー、マンチェスター・シティ、ミランなどで活躍。ミラン在籍中に起きた集団強姦事件で禁錮9年の有罪判決を受け、昨年3月から母国の刑務所に服役している。一部報道では刑務所内で優遇措置を受けているとされ、非難の声を浴びていた。しかし、本人