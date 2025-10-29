RB大宮アルディージャWOMENのMF仲田歩夢が22日に自身のインスタグラム(@ayu_nakada_13)を更新し、愛犬と過ごしたオフを報告した。仲田は「ワンたちに癒されたoffでした! だいすきだよ!」と綴り、複数の写真や動画をアップ。愛犬とともにビーチでの散歩やグランピングを楽しんだとみられる。コメント欄では「可愛すぎる!」「美しい!」「ステキなオフ」「リプレイ何回も見て、愛しくていっぱい癒されております」「うちの子に