BE:FIRSTが、初のベストアルバム『BE:ST』を本日リリース、リード曲「I Want You Back」のDance Performance映像が公開された。リード曲となる新曲「I Want You Back」はThe Jackson 5「I Want You Back」のカバーを、SKY-HIとSunnyがプロデュース。Dance Performanceでは、プレデビュー曲「Shining One」も担当したs**t kingz NOPPOによるリスペクト溢れるコレオグラフを楽しむことができる。BE:FIRSTの質感を追求したスキルフル