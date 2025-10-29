歌手の知念里奈（44）が29日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・45）に出演。子供に勉強をさせるために、自身が行ったことを明かした。この日のテーマは「“思春期”の子育てのお悩み相談SP」。知念は19歳、7歳息子の母。知念は「息子が中学受験の時に、勉強しなさい、塾行きなさいって言うけど、ママやってこなかったじゃんって言われるのが嫌で、自分中卒だし。なので彼が勉強しているそばで、高卒認定の試験