【横浜ＢＣ―広島】第４クォーター、シュートを決めるゲイリークラーク選手＝オープンハウスアリーナ太田（（Ｃ）Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ）バスケットボールのりそなＢリーグ１部（Ｂ１）は２９日、横浜国際プールなどで行われ、川崎は群馬に８３─７９で勝ち、東地区の横浜ＢＣは広島に７９─９４で敗れた。川崎は序盤から苦戦し、前半を１１点ビハインドで折り返した。しかし、後半に反撃し、第３クオーターで２点縮めた後の最終ク