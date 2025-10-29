俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉが、自然体ショットを公開した。Ｃｏｃｏｍｉは２９日に自身のインスタグラムに「Ｐｅｒｆｅｃｔｗｅａｔｈｅｒ．」とつづり、黒の長袖トップスにデニムパンツを合わせたコーデで、美しいススキ畑を前にリラックスした表情を浮かべる様子をアップした。この投稿にファンからは多くの「いいね！」が寄せられている。