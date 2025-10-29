巨人は２９日、秋季キャンプ初日の練習を行った。新コーチングスタッフが発表となり、今季は２軍野手総合コーチを務めた川相昌弘氏が１軍のディフェンスチーフに就任。守備、走塁の分野を統括する立場となり「エラー数だけを減らすのではなく個々とチーム全体の連携プレーの正確性をレベルアップしていかないといけない。それで何とか失点を少しでも防げたら１番いいかなと思う」と決意表明した。午前中のＧタウン組はシートノ