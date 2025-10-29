女優の加藤ローサ（40）が29日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・45）に出演。子供の勉強補について語った。この日のテーマは「“思春期”の子育てのお悩み相談SP」。13歳と11歳の息子を持つ加藤は、子供から「よく色々、知ってる？って試されているんですけど、ことごとく答えられないので」とし、「今はYouTubeで数学の解き方は自分で学んでいる」と明かした。MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田