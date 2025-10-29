◇SMBC日本シリーズ第4戦ソフトバンク３―２阪神（2025年10月29日甲子園）2回に主砲・山川穂高内野手（33）がバックスクリーンに今シリーズ3号先制ソロを叩き込んだ。阪神・高橋に2ストライクと追い込まれたが、3球目の148キロ直球を捉え、「ちょっと追い込まれたんですけど、球が速いピッチャーなんで、速い球に負けないように打ちました」と振り返った。3試合連発は中西太（西鉄）、ランディ・バース（阪神）、城島