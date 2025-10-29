歌舞伎俳優の坂東巳之助さん（36）が、東京・歌舞伎座で上演される松竹創業百三十周年「吉例顔見世大歌舞伎」（11月2日初日）昼の部『御摂勧進帳』で、初めて武蔵坊弁慶を勤めることになり、撮り下ろされたスチールが公開されました。『御摂勧進帳』は、江戸の町人文化が花開いた頃、1773（安永2）年に江戸の中村座で初演された全六幕の時代物。中でも、奥州へ落ち延びる源義経一行が、武蔵坊弁慶の機転により関所を通過する「加賀