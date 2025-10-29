防衛省は２８日、クマによる人的被害が深刻な秋田県に自衛隊の部隊を派遣する方針を固めた。秋田県の鈴木健太知事が同日、防衛省で小泉進次郎防衛相と面会し、自衛隊の派遣を要望していた。武器による駆除は行わず、後方支援を検討すると報じられている。元大阪府知事、元大阪市長で弁護士の橋下徹氏は２９日、自身のＸで“クマ対策で自衛隊派遣へ防衛省、秋田県要望受け後方支援を検討”との見だしの新聞のネット記事を引用