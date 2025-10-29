IHGホテルズ＆リゾーツは、「2025年目的地割引キャンペーン」を10月28日から11月2日まで開催する。日本を含む世界各地の対象ホテルのベストフレキシブル料金の宿泊予約で、IHGワン・リワーズ会員を対象に、最大30％を割り引く。日本ではANAクラウンプラザホテル秋田、ANAインターコンチネンタル安比高原リゾート、インターコンチネンタルホテル大阪、ホリデイ・インエクスプレス大阪シティセンター御堂筋、ホリデイ・イン&スイ