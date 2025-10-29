自民党と日本維新の会、公明党の3党は、高校の授業料無償化をめぐる実務者協議を開き、来年度からの実施に向けた制度設計を取りまとめ、合意しました。自民・維新・公明3党の合意では、来年度からの無償化の実施に向け、就学支援金の上限額について、私立高校の全日制は現在の39万6000円を45万7000円に引き上げ、私立高校の通信制についても上限額を引き上げ、33万7000円としています。また、就学支援金制度の対象範囲については、