9人組グローバルグループ・&TEAMが28日、『&TEAM KR 1st Mini Album 'Back to Life'』で韓国デビュー。発売初日に韓国での売り上げがミリオンを達成しました。アルバムは、&TEAMのアイデンティティーであるオオカミの持つ、本能的で挑戦的な精神を表現した最新作。ついにデビューを果たした韓国では、発売初日の売り上げが110万枚を超えミリオンを達成しました。4月には、日本でリリースした3rd SINGLE『Go in Blind