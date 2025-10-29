SMBC日本シリーズ2025第4戦● 阪神 2 − 3 ソフトバンク ○＜10月29日甲子園＞29日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル 日本シリーズ 阪神−ソフトバンク 第4戦』で解説を務めた里崎智也氏が、敗れた阪神について言及した。阪神は日本シリーズ第1戦に2−1で勝利したが、2戦目が1−10、本拠地・甲子園に戻った第3戦が1−2、第4戦も2−3と3連敗で、1敗も許されない状況になった。里崎氏は「正直今更バ