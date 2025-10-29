秋元康氏プロデュースの１７人組アイドル・ＲａｉｎＴｒｅｅが２９日、都内で３ｒｄデジタルシングル「好きだよとどっちが先に言うのか？」のリリース記念イベントを開催した。最初にメイン曲「好きだよとどっちが先に言うのか？」を歌唱後、この日解禁のＭＶについて橋本真希が「今回のＭＶはメンバーの“彼女感”シーンの撮影をしたんですよ。普段のメンバーの見られない表情が見られると思うので、ぜひそちらを注目してチ