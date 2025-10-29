友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はドタキャンについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公のまゆかには、ナナミという友だちがいます。ナナミはどうやら友だちにドタキャンをされたそうで、愚痴を言っていました。後日彼女と遊ぶ約束をしていたまゆかは、ナナミに集合時間を聞くも、なかなか返