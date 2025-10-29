今季トレンドのボリュームアウターやBIGサイズは太って見えるかも……。そこで今回は、村瀬紗英・三浦理奈とともに、冬の万能アウターである「ダウンジャケット」の着こなしテクをご紹介します。Iラインの意識やカラー使いなど、やせ見え着こなし術をお見逃しなく♡ダウンジャケット今や定番アウターとなりつつあるダウンは、カラーを使って着やせはもちろん、しゃれ見えも両方GET。去年よりも進化したダウンLOOKを楽しんで。