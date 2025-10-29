今回、Ray WEB編集部はドタキャンについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公のまゆかには、ナナミという友だちがいるのですが……？ナナミに集合時間を聞くも、なかなか返事が来ません。まゆかは彼女から連絡が来るのでしょうか……？原案：Ray WEB編集部作画：偲ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】自分がされて嫌なことは私にもしないでよ！遅刻したことを悪びれる様子もない友だちにドン引き！