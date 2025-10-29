10月29日（水）に放送した「バカリズムのちょっとバカりハカってみた！『日本一の○○』を徹底調査SP」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】日本一を徹底調査！超衝撃の年の差夫婦…一体何歳差！？巷の気になること“ハカる”今回は…「日本一の○○」ハカってみた！長〜い校歌は○分○秒！？超衝撃の年の差夫婦☆一体何歳差！？日記を書き続けている人をハカってみた！【“日本一”を徹底調査SP】▼日本