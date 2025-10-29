元日向坂４６の佐々木美玲が、グループＯＧが集結したショットを披露した。２９日にインスタグラムを更新した佐々木は、「久しぶりにＵＳＪに行ってきました！」と報告し、グループ時代の同期である佐々木久美、加藤史帆、東村芽依の３人とのショットを披露。「お化け屋敷、２つも入ってジェットコースターたくさん乗って最高に楽しかったです」と続け、満喫する様子を披露した。この投稿にはＳＮＳ上で「卒業して別々に活動