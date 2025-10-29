２６日、自作の衣装を見せる出場者。（上海＝新華社記者／劉穎）【新華社上海10月29日】中国上海市普陀（ふだ）区にある商業施設、長風大悦城で26日、第1回上海市民文化祭スタイリングコンテストの決勝戦と授賞式が開かれた。会場では愛好家千人余りが、中国伝統文化の要素を取り入れた「国潮」と漫画・アニメ・ゲームなどの「2次元」の融合に着想を得た、伝統衣装風のスタイルやアニメキャラクターの再現、自作の衣装などを披