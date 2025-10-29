櫻井翔さん（43）が、天海祐希さん（58）とともにコンビニエンスストアのテレビCMに出演。撮影後のインタビューで、“自己流のルール”を明かしました。櫻井さんと天海さんが出演したのは、セブン‐イレブンの新TVCM『「ミッション！？」篇』です。CMの中で、櫻井さんは宇宙人アルバイト役を、天海さんはオーナー役を演じています。撮影後のインタビューで、今年やり残したことを聞かれた櫻井さん。今年中にやりたいことは洋服の整