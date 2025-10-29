29日の門別競馬1R（ダート1000メートル、8頭立て）で1番人気のカイノミチシルベ（牝2＝小国、父アジアエクスプレス）が1着。鞍上の石川倭（30）は2025年シーズンで154勝となり、ホッカイドウ競馬におけるシーズン最多勝記録を更新した。従来の記録は落合玄太が2023年シーズンに挙げた153勝。なお石川は8R（ダート1200メートル、9頭立て）も1番人気のアウスラフラッグ（牝3＝小国、父シルバーステート）で制し、今年155勝として