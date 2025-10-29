◇SMBC日本シリーズ第4戦ソフトバンク３―２阪神（2025年10月29日甲子園）ソフトバンクが3連勝で5年ぶり日本一に王手をかけた。小久保裕紀監督（53）は、代打・近藤が3点目を叩き出した場面を振り返り、「（大津を）続投しようか迷ってたが、二塁へ行ったらもう1点取りにいこうと思っていた。あそこで打った近藤がすごい」と、ケガを抱えながらも結果を出した天才打者を称えた。8回に1点差とされたが、「今年はこの形