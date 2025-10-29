イスラエル軍はイスラム組織ハマスによる停戦合意への違反を理由にガザ全域を空爆し、100人以上が死亡しました。停戦発効以降、最大規模の被害とみられます。イスラエル軍は28日から29日にかけてガザ全域を空爆し、少なくとも104人が死亡しました。ガザ保健当局によりますと、このうち46人は子どもだということです。軍は29日に声明を出し、一連の攻撃で「テロリスト30人を殺害した」などと主張したうえで、「再び停戦合意の履行を