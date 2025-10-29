堺雅人（52）と井川遥（49）が29日、東京・イイノホールで行われた映画「平場の月」（土井裕泰監督、11月14日公開）完成披露試写会後に、サプライズで登壇した。井川は、客席で涙を流し、拍手する観客を見て涙した。「平場の月」は、発行部数25万部を突破した18年の朝倉かすみ氏の小説の実写映画化作品。8年ぶりに映画に主演した堺は、吉瀬美智子（50）演じる前妻・上村みづき妻と別れて地元に戻り、印刷会社に再就職した青砥健将