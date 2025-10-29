櫻坂46が、グループ初の国立競技場ライブを開催することを29日、発表した。5周年記念ライブ「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を、来年4月11日から2日間、同所で行う。29日夜、YouTubeチャンネルで行われた、この日発売の13thシングル「Unhappy birthday構文」のリリースを記念した生配信内で発表された。5周年ライブの開催自体は、今夏行われた全国ツアーの千秋楽公演で発表されていたが、日時や会場などの詳細は解禁されていなかった