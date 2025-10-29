SMBC日本シリーズ2025第5戦（甲子園）の予告先発が29日、発表された。ソフトバンクは第1戦から中4日で有原航平、阪神は大竹耕太郎。有原航平は25日の第1戦（みずほペイペイドーム）で6回2失点で黒星を喫していた。「前回同様、一人一人集中して粘り強くチームが勝てるような投球をしたいです」とコメントした。2022年までソフトバンクでプレーしていた大竹は、今シリーズ初登板。第4戦はソフトバンクが3連勝で制し、日本