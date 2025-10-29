10月28日頃に静岡市清水区の運送会社の駐車場で中型トラックを盗んだとして、29日午後、65歳の男が逮捕されました。この運送会社の駐車場では29日未明にトラック22台が燃える火事があり、警察が関連を調べています。 【写真】トラック22台が燃えた火事 警察が窃盗事件との関連を捜査 窃盗の疑いで緊急逮捕されたのは、住居不定・無職の男（65）です。 警察によりますと男は28日頃、静岡市清水区横砂の運送会社の駐車場から中型