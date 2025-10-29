今年3月まで新潟県佐渡市の中学校に離島留学していた女子高校生が、鬼太鼓の踊り手として地元の祭りに参加しました。勇壮な舞いに多くの拍手が送られました。 10月29日午前6時、佐渡市両津地区鷲崎に鳴り響く鬼太鼓。鬼を演じる一人が、高校1年の樋宮花音さんです。今年春、離島留学生として佐渡市の内海府中学校を卒業し、地元の五泉市に戻った今も留学中に出会った鬼太鼓に魅せられ、時折、海を渡っています。【樋宮花音さん】