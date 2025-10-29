山形刑務所に家宅捜索に入る山形県警の捜査員ら＝29日夜刑務所で生活上の便宜を図った見返りに受刑者の男2人から現金10万円を受け取ったとして、山形県警は29日、収賄の疑いで山形刑務所（山形市）の元刑務官笹木崇利容疑者（29）＝山形市＝を逮捕した。贈賄の疑いで辰野亮太（33）＝山形刑務所に収監中、高柳光（32）＝千葉市＝の両容疑者も逮捕した。いずれの認否も明らかにしていない。笹木容疑者の逮捕容疑は2022年11月29