2023年、ミャンマーから覚醒剤を密輸入した罪などに問われている男の初公判が新潟地裁で開かれました。覚醒剤取締法と関税法違反の罪に問われているのは、東京に住む中国国籍の李雨杭被告（30）です。起訴状などによりますと、李被告はおととし1月、仲間と共謀し、ミャンマーから2回にわたり国際スピード郵便を使って上越市の集合住宅などに覚醒剤を隠し入れた荷物を送り、覚醒剤合わせて5.4kgを密輸入しようと