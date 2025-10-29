横浜市役所（資料写真）横浜市は２９日、市内にインフルエンザ流行注意報を発令した。市医療局によると、定点観測している市内９０医療機関で、２０〜２６日の１医療機関当たりの患者報告数が、発令基準（１０人）を上回る１１・０７人となった。学級閉鎖などは小学校を中心に４７施設で、患者数は６２５人。１５歳未満の患者報告数が全体の７９・１％を占めた。区別では、栄区が３７人で最多。瀬谷区が２５・３３人、鶴見区