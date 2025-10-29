東京のラッパー・IOが、New EP『JUST ALBUM RELOADED』を10月31日（金）にリリースする。本作には先行配信された「Spotlight Remix feat. Kohjiya, Tete」（Prod. KORK）など「JUST ALBUM」収録曲のRemixに、新曲「K」（Prod. DJ KANJI）を収録した6曲を収録。RemixにはKohjiya、Teteに加え、MonyHorse、CFN Malik、MUD、GooDeeといった面々が新たに参加。そして、SOLD OUTとなっていた11月16日に横浜アリーナにて開催される単独公