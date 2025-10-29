■初めての離婚調停で感じた、現実の重さ実家に戻ってから、ようやく息ができるようになりました。母と父が支えてくれ、子どもも少しずつ笑顔を取り戻していきましたが、平穏は長くは続きませんでした。ある日、夫から「勝手に出ていくな、子どもを返せ」と電話がかかってきました。その一言で、身体が強張りました。もう直接関わることはやめよう。そう心に決めました。すぐに弁護士へ相談しました。初めて訪れた法律事務所は、思