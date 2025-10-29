米１０年債利回りは３．９８７％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:39）（%） 米2年債 3.496（+0.006） 米10年債3.987（+0.012） 米30年債4.553（+0.013） ドイツ2.620（-0.003） 英国4.388（-0.012） カナダ3.076（+0.033） 豪州4.224（+0.051） 日本1.655（+0.009） ※米債以外は10年物