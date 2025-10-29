ドル円のピボットは１５２．１１円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:46現在） ドル円 現値152.26高値152.54安値151.54 153.69ハイブレイク 153.11抵抗2 152.69抵抗1 152.11ピボット 151.69支持1 151.11支持2 150.69ローブレイク ユーロ円 現値177.09高値177.41安値176.64 178.22ハイブレイク 177.82抵抗2 177.45抵抗1 177.05ピボット 176.68支持1