カナダ中銀政策金利（10月）22:45 予想2.25%前回2.50% このあと日本時間２２時４５分にカナダ中銀が政策委員会の結果を公表する。市場では０．２５％の利下げが濃厚と見られているようだ。確率は９０％程度。 直近のデータではインフレの再上昇が確認されている。しかし、先日のＩＭＦ総会でのマクレム裁総の発言から、カナダ中銀は雇用の冷え込みの方を重視していると見られている模様。 総裁は、「