◆プロボクシング▽フェザー級（５７・１キロ以下）８回戦〇大湾硫斗（３回ＴＫＯ）ミカエル・ディアス●（１０月２９日、東京・後楽園ホール）ＷＢＯフェザー級５位の大湾硫斗（２７）＝志成＝が、ミカエル・ディアス（コロンビア）を３回１分１８秒ＴＫＯで下した。戦績は大湾が１５勝（１０ＫＯ）２敗、ディアスは７勝（４ＫＯ）６敗。大湾は初回からジャブを軸に上下に打ち分けて主導権を握った。３回に右ストレート