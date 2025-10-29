青森県八戸市で２０２４年１月、母親の交際相手から水をかけられて放置された女児（当時５歳）が死亡した事件で、保護責任者遺棄致死罪に問われた交際相手の無職関川亮被告（３３）の裁判員裁判があり、青森地裁は２９日、懲役１３年（求刑・懲役１５年）の判決を言い渡した。蔵本匡成（まさなり）裁判長は「（女児に）罰としてより大きな恐怖や苦痛を感じさせるため、せっかんの方法を自ら考案して繰り返した。刑事責任は重大」